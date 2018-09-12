Які чоловіки найбільше збуджують жінок

Сексуальний потяг у жінок може залежати від набору генів.

Психологи з Америки з'ясували, що привабливість чоловіка не є основним фактором для збудження жінок.

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Чоловік може мати приємну зовнішність і великий гаманець, але це не обов'язково змусить жінку відчувати до нього сексуальний потяг. Найбільший вплив на появу цього почуття мають гени гістосумісності. Вчені вважають, що такий механізм розвинувся у жінок у ході еволюції. Для продовження роду жінка шукає партнера зі стабільними імунними генами. Більшість жінок таким набором генів не володіють.



Цей механізм працює в організмі жінки, яка шукає "самця" для народження дитини. Після цього її гормональний фон змінюється, і вона може втратити сексуальний потяг до партнера.

Сексуальний потяг у жінок може залежати від набору генів

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