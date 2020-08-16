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Які чоловічі шорти вибирати на літо: 15 базових моделей для міста
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Пройшла значна частина літа, а деякі чоловіки досі ходять в спеку у штанах і джинсах, тому що не впевнені, що шорти доречні поза пляжем. Якщо ти один з них, то ми готові тобі підказати, які моделі можна сміливо одягати в місті. Ось кілька основних моментів, які тобі потрібно врахувати при виборі.
Якими повинні бути чоловічі шорти, щоб сиділи ідеально, виглядали класно, та ще й відповідали трендам сезону? Тож аби виглядати модно, при покупці тримай в голові ці правила – і не помилишся.
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Довжина
Ідеальні шорти повинні доходити до коліна. Все, що сильно коротше, підійде для поїздки на море, а про моделі, які закривають ікри, краще взагалі забути. Запам'ятай правило: шорти мають доходити рівно до коліна або не доходити до нього на 5-7 см. Максимум – можуть спускатися нижче коліна на 2-3 см.
Крім того, варто орієнтуватися на зріст: для високих чоловіків підійдуть шорти до коліна (на 3-4 см вище за коліно), а для невисоких підійдуть моделі, які на 5-7 см вищі за коліно.
Матеріал
Оптимальний варіант для літа – шорти з бавовни. У них тобі точно не буде жарко, та й прослужать вони набагато довше, ніж лляні аналоги. Якщо ти плануєш носити шорти з піджаком, то зверни увагу на моделі з тонкої вовни, тому що вони виглядають більш формально. У варіантах з трикотажу або штучних матеріалів найкраще займатися спортом: у місті вони будуть виглядати недоречно, як і аналоги з деніму.
Фасон
Ти можете вибрати варіанти і широкого крою, і прямого. Тільки не радимо купувати облягаючі моделі: в таких тобі буде незручно рухатися, якщо тільки ти не звик ходити дуже вузьких джинсах.
При покупці обов'язково враховуй товщину своїх ніг:
- Якщо ноги худі, не рекомендуємо носити шорти вільного фасону, вони лише підкреслять це. Бери чіноси – і не прогадаєте.
- Якщо ноги повні, зупини свій вибір на класичних прямих шортах.
Колір
Рекомендуємо почати з покупки базової моделі. Варіанти нейтральних відтінків найпростіше вписати в гардероб, тому з ними можна буде скласти більше образів. Виділяємо два безпрограшних кольори: бежевий і синій.
Хоча не обов'язково обмежуватися тільки ними. Прекрасно виглядають й інші приглушені відтінки: цегляний, хакі, білий, сірий, бордовий, темно-фіолетовий, гірчичний. Спробуй поєднувати чорні, бежеві, коричневі, сині або зелені шорти з яскравою футболкою.
15 базових шорт для міста, які завжди в тренді
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