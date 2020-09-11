Які автомобілі визнавали найкращими в різні роки: цікаве відео

Щорічні автомобільні премії бувають як міжнародними, так і національними. Окремо стоять конкурси, організовані автомобільними виданнями. Трійка головних з них – це Motor Trend (США), What Car? (Велика Британія) і Wheels (Австралія).

Портал BudgetDirect зібрав у трьох роликах усі автомобілі, які у різні роки експерти визнавали "кращими".

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Американський Motor Trend офіційно вважається першим журналом, який почав проводити подібний конкурс – Car Of The Year (COTY).

Однак у період з 1949 по 1957 рік видання вручав нагороди не конкретним моделям, а автовиробникам. Так, у 1949 році кращим визнали Cadillac, а першим автомобілем, який отримав звання кращого, став Ford Thunderbird (1958 рік).

Першим гібридним автомобілем, який виграв нагороду Motor Trend, виявився Toyota Prius у 2004 році, а електрокари потрапили у топ видання тільки у 2013 (Tesla Model S). Пізніше, у 2017 році, переможцем премії став Chevy Bolt EV.

Британський What Car? уперше провів свій власний COTY у 1978 році, тоді переможцем став Renault 20 TS. Усього моделі Renault тричі перемагали в конкурсі, а абсолютним лідером за кількістю нагород виявився Volkswagen (шість перемог). За три перемоги здобули Audi і BMW.

Першим електромобілем, який переміг у премії What Car?, виявився Kia e-Niro First Edition (2019 рік), а Ford Puma у 2020 році – першим помірним гібридом.

Що ж стосується австралійського журналу Wheels, то він проводить власну премію з 1963 року. Як і у випадку з What Car?, першим переможцем COTY в Австралії стала модель Renault, а саме Renault 8.

Пізніше місцевий бренд Holden (належить General Motors) перемагав частіше за інших – 10 разів. Перший нагороджений гібрид – Honda CRZ (2011 рік), а перший електромобіль – BMW i3 (2014 рік). У 2020 році пальму першості отримав Mercedes-Benz EQC.

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