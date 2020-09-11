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Покупці назвали найкращі автомобілі 2020 року

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Genesis G70 2020 року - фото 1
Genesis G70 2020 року / netcarshow

Американське агенство J.D.Power склало список найкращих нових автомобілів 2020 року. Рейтинг зібрали на основі думки покупців через 90 днів використання машини.

Дослідження J.D.Power базується на вивченні задоволеності покупців новим автомобілем. Дані стосуються враження від якості, надійності і зручності використання конкретної моделі.

І ще: Експерти назвали авто, які найвигідніше продавати на вторинному ринку

Найкращі автомобілі 2020 року

Найкращі легкові авто:
  • Audi A3
  • Cadillac CT6
  • Chevrolet Aveo
  • Genesis G70
  • Nissan Maxima
Audi A3 - фото 424777
Audi A3
Найкращі SUV (кросовери і позашляховики):
  • BMW X6
  • Jaguar E-Pace
  • Nissan Patrol
BMW X6 - фото 424779
BMW X6
Найкращі пікапи:
  • Ford Ranger
  • Ford Super Duty
  • GMC Sierra HD
  • Honda Ridgeline
  • RAM 1500
  • Toyota Tundra.
Ford Ranger - фото 424780
Ford Ranger

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Джерело: jdpower
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