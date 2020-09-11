Покупці назвали найкращі автомобілі 2020 року

Genesis G70 2020 року / netcarshow

Американське агенство J.D.Power склало список найкращих нових автомобілів 2020 року. Рейтинг зібрали на основі думки покупців через 90 днів використання машини.

Дослідження J.D.Power базується на вивченні задоволеності покупців новим автомобілем. Дані стосуються враження від якості, надійності і зручності використання конкретної моделі.

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Найкращі автомобілі 2020 року

Найкращі легкові авто:

Audi A3

Cadillac CT6

Chevrolet Aveo

Genesis G70

Nissan Maxima

Audi A3

Найкращі SUV (кросовери і позашляховики):

BMW X6

Jaguar E-Pace

Nissan Patrol

BMW X6

Найкращі пікапи:

Ford Ranger

Ford Super Duty

GMC Sierra HD

Honda Ridgeline

RAM 1500

Toyota Tundra.

Ford Ranger

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