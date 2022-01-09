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Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді

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Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді - фото 1

Досвідчені водії знають, що краще уникати сумнівних місць для паркування, адже помилка може дорого обійтися. Але часом альтернативних варіантів немає, а машину потрібно залишити. Показуємо одну з таких ситуацій.

На представленій ділянці дороги немає організованої зони паркування, і автолюбителі змушені паркуватися на проїжджій частині. Є лише єдиний варіант залишити машину порушення ПДР. Радіо MAXIMUM пропонує й тобі згадати правила та розв'язати таке буденне водійське "завдання".

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Які автомобілі припарковані правильно?

  1. А, Б, В та Г
  2. А, Б та В
  3. А та В
  4. А, В та Г
  5. Усі порушують
Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді - фото 491316

Правильна відповідь – варіант 3 (авто А та В)

Спочатку зверни увагу на дорожній знак "Зупинка заборонена" – він забороняє зупинку та стоянку авто. Зона його дії – від місця встановлення до найближчого перехрестя. Автомобіль Д припаркований одразу після дорожнього знака, тобто з порушенням.

Автомобіль Г припаркований у місці розширення проїжджої частини, яка схожа на "кишеню" для паркування. Однак зона дії знака "Зупинка заборонена" поширюється на всю праву сторону дороги. Виходить, автомобіль Г теж припаркований з порушенням.

Автомобіль Б припаркований на відстані 6 метрів від перехрестя, тоді як згідно з ПДР допускається щонайменше 10 метрів. Крім цього, паркуватися тут не можна ще й тому, що на цій ділянці діє дорожній знак "Зупинка заборонена", адже виїзд із прилеглої території не є перехрестям.

Автомобілі А та В припарковані згідно з правилами, оскільки зона дії дорожнього знака "Зупинка заборонена" поширюється лише на той бік дороги, на якій його встановлено. При цьому дозволяється паркуватися на лівому боці дороги в населених пунктах на дорогах з однією смугою руху у кожному напрямку (як там немає трамвайних колій посередині).

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