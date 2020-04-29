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Коронавірус Карантин

Як дезінфікувати авто під час пандемії: прості поради експертів

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Як правильно дезінфікувати авто - фото 1
Як правильно дезінфікувати авто

Через коронавірус в Україні не лише ввели карантин, а й нагадали про важливі правила дезінфекції та особистої гігієни. Як потурбуватись про своє здоров'я власникам авто – читайте далі.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явились профілі Коронавірус.Інфо, на яких щодня публікують поради та важливу інформацію.

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Цього разу фахівці назвали прості правила дезінфекції автомобілів, які повинні перетворитись у щоденну звичку і не лише під час поширення вірусу.

Як правильно дезінфікувати авто:

  • Розбризкайте антисептик по салону, дотримуючись дистанції, щоб речовина потрапила на всі поверхні.
  • Покиньте салон авто та зачекайте 5-7 хвилин, щоб антисептик осів і висох.
  • Провітріть авто.
  • Скористайтесь серветками з антисептиком аби протерти поверхні, з якими контактуєте під час поїздки.

Важливо: вміст спирту у твоєму антисептику має бути мінімум 60%.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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