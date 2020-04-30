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1000-сильний електричний пікап Hummer показали на відео

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Hummer EV з'явиться наприкінці 2021 року - фото 1
Hummer EV з'явиться наприкінці 2021 року

Марка GMC, що належить концерну General Motors, опублікувала короткий відеотизер 1000-сильного електричного пікапа Hummer EV. Водночас компанія повідомила, що прем'єра новинки, запланована на 20 травня, відкладається на невизначений термін.

Ролик практично не дозволяє розгледіти будь-які нові деталі майбутнього електричного позашляховика, за винятком дворядної кабіни. Тим часом GMC запевняє, що робота над Hummer EV триває, і, можливо, модель буде готова до ринкового запуску восени 2021 року.

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Відомо, що силова установка Hummer видає 1000 кінських сил і 15 592 Нм крутного моменту (величина вказана на колесах, з урахуванням передавального числа редуктора), а до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) електромобіль розганяється за три секунди.

Основою пікапа GMC Hummer EV стане електрична платформа BT1, один з варіантів "візка" GMT T1XX, що лежить в основі пікапа Chevrolet Silverado, нових Tahoe / Suburban і нового Cadillac Escalade. Виробництво пікапа почнеться у кінці 2021 року на Детройтському заводі D-HAM – сума інвестицій в підприємство складе 2,2 мільярда доларів, і крім пікапа там збиратимуть безпілотник Cruise Origin.

Дивіться також промо-ролик новенького Himmer EV:

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Джерело: Motor
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