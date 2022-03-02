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"Яке воно засцикане, як він боїться": Ірена Карпа жорстко пройшла по Путіну
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Українська письменниця і журналістка Ірена Карпа вважає, що диктатурі в Росії незабаром настане кінець. Вона впевнена, що правда на боці України, і народ давно довів це.
Українська письменниця вважає, що росіяни мають активніше виходити на протести, щоб прискорити знищення диктатури Путіна. Про це вона заявила на французькому телебаченні. (Зазначимо, Карпа вже давно переїхала до Франції. З жовтня 2015 року вона – перший секретар з питань культури посольства України у Франції).
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"Їх не можна всіх пересадити. Адже їх не розстріляють усіх. Знаю, що там за три дні було заарештовано понад 6000 людей, які виходили на демонстрації на підтримку України. Але в нас виходило більше. Якщо згадати, якою є велика країна, і згадати наші Майдани, нас не зупиняло навіть, коли стріляли. Я не хочу знецінювати. Є кадри, де російські мами з дітьми сидять у КПЗ. Насправді це показує, наскільки воно засцикане, наскільки Путін боїться. Будь-який прояв свободи для нього, як для вампіра промінчик сонця. Він сидить у бункері на Алтаї. Він боїться навіть своїх міністрів", – зазначає Карпа.
Ірена Карпа зазначає, що українці влаштували дві революції, де чітко показали, що країна стоїть віч-на-віч до Заходу та демократії. А тепер черга інших.
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