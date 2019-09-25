Яке порно дивляться на Android та iOS: цікаве дослідження

Те, що фільми для дорослих дивляться всі (ну майже) – ні для кого вже не є чимось дивним. Натомість цікаво, які вподобання у тих, хто насолоджується порно на смартфонах. Зокрема, мова піде про користувачів гаджетів на Android та IOS.

Підозрюємо, що у людей, котрі працюють на найбільші порносайти типу xHamster і Pornhub, занадто багато вільного часу, адже вони регулярно діляться всілякими цікавими статистиками, які висвітлюють вподобання користувачів.

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Власне, нещодавно xHamster склав рейтинг вподобань власників смартфонів на Android та iOS. Отже, що шукають користувачі цих мобільних платформ на порносайті?

Що спільного між користувачами Android та iOS? А те, що вони віддають перевагу відео з категорій: MILF (з жінками після 40), підлітки й анальний секс. Далі вподобання розходяться.

Зізнавайтесь, ви теж дивитесь порно на своєму смартфоні?

Користувачі смартфонів Apple шукають порно в категорії cuckold ("рогоносці"), а також за участю темношкірих акторів і актрис.

Натомість власники Android-смартфонів шукають контент з інцестом. Окрему увагу приділили гомосексуальній порнографії – тут більшість за власниками iPhone.

Тай таке, адже тут більше нічого додати ;)

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