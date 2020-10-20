Яке м'ясо найкорисніше для імунітету

Одним з найважливіших продуктів в нашому раціоні є м'ясо, адже воно збагачує організм білком. На своїй сторінці в Instagram лікар-дієтолог Світлана Фус розповіла, яке саме м'ясо варто вживати, щоб зміцнити імунну систему.

Спеціалістка зазначила, що найкориснішим в цьому плані є куряче м'ясо, в ньому багато білка, що розщеплюється на амінокислоти, важливі для підтримки організму в тонусі. Крім цього, куряче м'ясо менш калорійне, тому його часто включають до складу дієтичних страв.

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Також в курячому м'ясі міститься калій, фосфор, вітаміни А, В1 і В2. Завдяки такому складу воно створює своєрідний захисний бар'єр для організму. Ті, хто часто вживає варену курятину, рідше хворіють на простудні захворювання. Світлана Фус зазначила, що без амінокислот, з яких складається білок, наша імунна система не зможе працювати належним чином. Найважливішими для здоров'я є триптофан, лейцин, лізин, валін та інші.

У м'ясі курки 18-25 г повноцінного за амінокислотним складом білка, максимальну його кількість дає нам куряче філе. Вживаючи його по 100 г ви практично отримуєте половину тваринного білка, який необхідний на добу.

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