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Медики розповіли, яких вітамінів потребує організм восени

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Вітаміни - фото 1
Вітаміни / goodtrip

Всі вітаміни, за винятком D, можна отримати тільки через їжу: організм сам їх не виробляє. Однак в сучасному динамічному ритмі життя не завжди вистачає часу на повноцінне харчування, тому доводиться вдаватися до прийому аптечних препаратів.

Про це говорить лікар-педіатр Василь Кулик.

"В аптеках дуже багато різноманітних комплексів, моновітамінів, полівітамінів, комплексів вітамінів з мікро, макроелементами, тому все має бути в міру. Надлишок вітамінів, тих чи інших, веде до гіпервітамінозу, що іноді буває навіть ще гірше, ніж гіповітаміноз", – розповів він.

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"На сьогодні вітамін D розглядається не тільки як вітамін, але і як гормональний препарат. Призначаємо ми його практично цілий рік, виключаючи тільки на літні місяці. У нас все одно брак цього вітаміну, бо у нас сонячних днів в році дуже мало", – зазначив лікар.

Він уточнив: вітаміни, що володіють різними корисними властивостями, наприклад, вітамін А, або ретинол, покращують ріст волосся. Вітаміни групи В зміцнюють нервову систему, знижують стрес. Вітамін С, або аскорбінова кислота, корисний для імунітету. А вітамін Е уповільнює процеси старіння.

Медики розповіли, яких вітамінів потребує організм восени - фото 430323

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Джерело: kedem
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