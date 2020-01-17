Яке місто вважається найбільшим у світі

Коли ми думаємо про великі міста, приходять на розум: Нью-Йорк, Гонконг, Мехіко. Однак прихованим є місто, практично невідоме, попри те, що наразі воно є найбільшим містом на планеті.

Гучний Чунцин – найбільше за площею місто на планеті. Його площа становить 82 000 км, а чисельність населення складає більше 30 мільйонів людей.

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Один з шести національних центральних міст Китаю, Чунцин має значну історію і культуру і є важливим економічним, виробничим і транспортним вузлом. Місто розташоване в глибині Китаю, поруч з річкою Янцзи, найдовшою річкою в Азії. Деякі дані вказують на те, що це місто розвивається найшвидше у світі. І цей процес дуже непростий, тому що Чунцин, який тут відомий як "туманне місто" фактично будується між горами в складній западині.

Люди Чунцину будують тунелі через гори, зводять мости і складні піднесені переходи. Вони конкурують з горами і ріками та живуть в них. Крім того, у них дуже спекотне літо і холодна і волога зима з постійним туманом в будь-який час року

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