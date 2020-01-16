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Куди поїхати недорого у 2020 році: найкращі варіанти
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Щоб отримати яскраві враження від подорожі, не обов'язково витрачати купу грошей і їхати на інший кінець світу. Пропонуємо вашій увазі дійсно бюджетні напрямки.
Бюджетний відпочинок завжди був і буде актуальним для українців. Саме час з'ясувати, які ж гідні місця, куди можна недорого поїхати відпочити.
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Румунія
Якщо говорити про дешеві напрямки для відпочинку в Європі, то Румунія стоїть у перших рядках всіх рейтингів. Нерозбещений увагою туристів, Бухарест щосили намагається її залучити.
Хоча, чесно кажучи, докладати зусилля не варто. Знавці і без того вже полюбили Маленький Париж – так колись прозвали Бухарест, хоча масштаби і помпезність місцевої архітектури якось не в'яжуться з цією назвою. Величний центр міста контрастує з новою частиною, де нізвідки не візьмись виникли сучасні скляні висотки. В Бухарест найкраще їхати навесні, коли численні парки розквітають і місто потопає в зелені.
Латвія
Латвія парадоксальна тим, що наші їдуть туди з почуттям ностальгії, а приїжджають з подивом, наскільки це місто по-європейськи доглянуте і чисте. А європейці нічого особливого не очікують від Риги як від стандартного європейського міста, а на ділі завжди запам'ятовують помпезні будівлі, які залишилися тут зі сталінських часів.
Чехія
Чехія зберегла свою культурну спадщину ще з часів середньовіччя, варить найкраще пиво, а також вступила в ЄС, що дає безліч причин для відвідування Праги та інших міст цієї чудової країни! Сміливо плануйте самостійну подорож до Чехії. Чехія безумовно порадує як активну молодь так і їх батьків, адже Прага – одне з найкрасивіших міст. Обов'язково відвідайте це приголомшливий воістину середньовічне місто. Хоча Чехія багата не тільки Прагою!
Сербія
Сербію зазвичай недооцінюють – тим краще. Це означає, що ви можете побачити фортецю Калемегдан, Місто Диявола, національний парк Джердап і етносело Дрвенград без натовпів туристів, а ще – смачно повечеряти в ресторанчику у затишній домашній атмосфері. З 1 квітня по 31 жовтня в Сербії можна покататися приголомшливою старовинною залізницею Шарганска Осміца, яка петляє вісімкою серед мальовничих гірських пейзажів.
Молдова
У Молдові можна провести одну з найкращих відпусток в житті. Час тут не кваплять, до історії і природи ставляться з повагою, а веселитися вміють не гірше, ніж в Грузії або Іспанії. Приїжджайте дивитися на безкраї поля соняшників, середньовічні фортеці і скельні монастирі, а ще – ласувати солодким домашнім вином із сімейних льохів.
Білорусь
У сусідній Білорусі красиво, недорого і дуже затишно. Ніяких віз і мовних бар'єрів – тільки сині озера, величні замки, реліктові ліси і безлімітні деруни. У Мінську вас чекають сталінський ампір і хіпстерські бари з божевільними назвами, бібліотека і Острів любові посеред місцевого маленького моря. А за межами білоруської столиці цікаво побувати в Мирському замку, виловити рибку в Нарочі, навчитися водити величезний БелАЗ і сфотографувати зубрів у Біловезькій пущі.
Україна
Подорожі по Україні – це обов'язковий досвід перед поїздкою за кордон, який підготує до більшості ситуацій. Якщо Ви ніколи не подорожували до цього, то можна поїхати до Львова на один з численних фестивалів або просто погуляти по історичному центру або влаштувати рейд по місцевим креативним кафетеріям. Якщо ви подорожуєте на машині, то можна подивитися і кілька замків, наприклад в Золочеві, Підгірцях або Олесько. Свій замок є в Ужгороді, а також у Мукачевому. Ну і, звичайно ж, Кам'янець-Подільський славиться своїм замком на всю Україну.
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