Бізнесмен вигадав ідеальний тест для співбесід: вся суть у каві

Австралійський бізнесмен створив власний тест для всіх охочих працювати в його компанії. Хоч здається все дуже простим, але проходять далеко не всі.

Глава австралійської IT-компанії "Xero" Трент Іннес має чималий досвід у проведенні співбесід, тому навіть вигадав власний тест на ідеального працівника, передає Lad Bible.

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Звісно ж, кожен потенційний колега має мати чимало корисних умінь та знань, але є й маленький важливий нюанс, який визначає його манери. Саме для цього Іннес і влаштовує тест з кавою. Кожна співбесіда починається з невеликої екскурсії офісом та знайомством з компанією.

"Зазвичай, я показую потенцйним працівникам одну із наших кухонь, і жодного разу не було, щоб хтось з них не прихопив звідти чашку з кавою", – пояснює директор.

Після цього розмова продовжується у кімнаті для переговорів, де вже цікавляться резюме людей, їхніми уміннями та досвідом. Але одна із найважливіших частин лише попереду: після завершення співбесіди Іннес уважно стежить за можливим працівником. Нащо? Директора цікавить, чи поверне людина чашку на кухню, чи залишить її на столі.

Якщо ж кандидат забуває про горня, то автоматично потрапляє до списку "Дякуємо, ми вам зателефонуємо". Чому? Іннес пояснює, що люди можуть розвинути різні уміння та знання, але все зводиться до доволі простих речей та поваги до інших. Тому концепція "помий за собою чашку" є доволі серйозною.

До того ж, в компанії завжди чисто, всі дотримуються манер та створюють комфортні умови для співпраці.

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