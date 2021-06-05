Якби захотіла – мала б: Оля Цибульська відверто розповіла про стосунки з Дзідзьо

Українська співачка Оля Цибульська прокоментувала ситуацію з розлученням Дзідзьо. Артистка вкотре зазначила, що не має ніякого відношення до цієї історії.

Виявляється, артистка знала Михайла Хому (Дзідзьо) задовго до того, як він став супер популярним артистом і підтримувала його протягом усього творчого шляху. Про це вона розповіла в YouTube-шоу журналістки Наталки Влащенко Влада vs Влащенко.

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"Якби ми мали стати один для одного чимось більшим, ми б зробили це давним-давно. Це могло статися між нами в будь-який момент. Він – харизматичний і темпераментний півень, і я – з перцем. Якби я хотіла цього чоловіка, то мене б нічого не зупинило", – заявила Оля.

"Ми з Мішею знаємо один одного з дитинства, – додає Цибульська. – Він бачить, скільки зроблено у мене, я бачу, скільки зроблено у нього. Ми один одному на вухо розповідаємо, скільки всього довелося пережити, що я його люблю всім серцем. Як брата, як людину, як професіонала...".

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