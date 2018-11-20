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Якби у супергероїв були діти: епічні малюнки

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Якби у Людини-павука народилась дитина - фото 1
Якби у Людини-павука народилась дитина / Dragonarte

Бразильський художник весело показав відомих героїв коміксів та фільмів у ситуаціях, коли у них народились діти. Зацініть!

Знайомтесь, Лукас Едуардо Нассіменто (Lucas Eduardo Nascimento) - бразильський ілюстратор, який більш відомий під псевдо Dragonarte. Чоловік вже встиг зібрати аудиторії поціновувачів власних робіт, адже за ним стежать понад 80 тисяч прихильників Instagram та понад 110 тисяч у Facebook. Нещодавно він створив кумедний проект про те, що було б, якби у популярних героїв з'явились діти. Зацініть!

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Якби у Людини-павука народилась дитина - фото 289961

Якби у Залізної людини народилась дитина - фото 289962

Якби у Робокопа народилась дитина - фото 289963

Якби у Ястреба народилась дитина - фото 289964

Якби у Флеша народилась дитина - фото 289965

Якби у Істоти з Фантастичної четвірки народилась дитина - фото 289966

Якби у Людини-факела з Фантастичної четвірки народилась дитина - фото 289967

Якби у Дедпула народилась дитина - фото 289968

Якби у Бетмена народилась дитина - фото 289969

Якби у Аквамена народилась дитина - фото 289970

Якби у Росомахи народилась дитина - фото 289971

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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