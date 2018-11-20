Якби у супергероїв були діти: епічні малюнки

Бразильський художник весело показав відомих героїв коміксів та фільмів у ситуаціях, коли у них народились діти. Зацініть!

Знайомтесь, Лукас Едуардо Нассіменто (Lucas Eduardo Nascimento) - бразильський ілюстратор, який більш відомий під псевдо Dragonarte. Чоловік вже встиг зібрати аудиторії поціновувачів власних робіт, адже за ним стежать понад 80 тисяч прихильників Instagram та понад 110 тисяч у Facebook. Нещодавно він створив кумедний проект про те, що було б, якби у популярних героїв з'явились діти. Зацініть!

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