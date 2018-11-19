Ілюзія ожившої картини Ван Гога зачарувала мережу

Увагу безлічі інтернет-користувачів привернула ілюзія, що змушує рухатися картину Вінсента Ван Гога Зоряна ніч.

Для того, щоб побачити це, необхідно протягом десяти секунд спостерігати за чорно-білими колами, які автор посту розташував безпосередньо над зображенням картини.

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Картина "Зоряна ніч" була написана Ван Гогом в червні 1889, а згодом стала одним з найбільш відомих творів живописця. На полотні постімпрессіоніст зобразив вигадане село і небо над ним. Зараз картина зберігається в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

У коментарях до повідомлення багато хто відзначив, що після тривалого спостереження за обертовими колами незвично коливатися починають, в тому числі, і об'єкти реального світу, якщо подивитися не на картину, а на них. Проте, багато хто погодився, що пізні картини Ван Гога з їх спіральними лініями дійсно дуже добре підходять для демонстрації ефекту від чорно-білих кіл.

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