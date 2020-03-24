Пухнастий павербенк: спортивний хом'як зарядив смартфон

Власник цього працелюбного гризуна вирішив поєднати два в одному: біг у колесі свого хом'яка і зарядку мобільного телефону.

Власник хом'яка похвалився в мережі відео, на якому його вихованець заряджає смартфон. Ролик з'явився в Instagram.

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"Час спорту", – так підписане відео. На кадрах видно, що гризун не тільки займається спортом – біжить в колесі, але і паралельно заряджає смартфон. Власник тварини проявив кмітливість і пристосував свого вихованця для отримання електричної енергії.

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