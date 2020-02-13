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Якби собаки вміли розмовляти: епічне відео

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Якби собаки вміли говорити - фото 1
Якби собаки вміли говорити

У мережі набирає популярності кумедний ролик, який демонструє, як насправді собаки реагують на гостей із людським перекладом. Власникам улюбленців це точно сподобається!

На платформі Reddit користувач з ніком drvignesh163 поділився веселим відео, яке прочиняє завісу емоцій собак. Ролик, який показує, що ж думають пухнастики під час появи гостей, швидко підкорює топи. Його вже переглянули понад 37 тисяч осіб, а ще понад 400 залишили коментарі.

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В чому родзинка? В чолов'язі в костюмі собаки, який озвучує думки домашнього улюбленця. На записі у двері дзвонять гості, господарка відчиняє та починає розмовляти. А тим часом "пес" починає кричати: "Хто це? Ідіть геть, це не ваш дім".

If dogs could speak from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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