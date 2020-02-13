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Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями

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Ці коти роблять життя нестерпним - фото 1
Ці коти роблять життя нестерпним

Коти постійно опиняються у трендах мережі, адже відомі не лише своїм милим виглядом, а й неоднозначною поведінкою. А власники цих тваринок не можуть втриматись, щоб не показати, яке ж це щастя мати улюбленця, якому на тебе чхати.

Скільки б люди не намагались навчити котів хороших манер, але ці пухнастики проти жодних правил, окрім їхніх власних. Тому відчинені двері, прогризені речі, розбиті вазони і чарівний погляд – невіддільна частина життя з цими тваринками. Часто нахабні коти випробовують нерви своїх власників, ніби не розуміючи, що людей це може реально бісити. Саме це можна побачити на цих життєвих знімках.

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Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385711

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385712

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385713

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385714

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385715

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385716

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385717

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385718

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385719

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385720

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385721

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385722

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385723

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385724

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385725

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385726

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385727

Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями - фото 385728

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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