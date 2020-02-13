Реалії життя з котом: епічні фото з нахабними улюбленцями

Коти постійно опиняються у трендах мережі, адже відомі не лише своїм милим виглядом, а й неоднозначною поведінкою. А власники цих тваринок не можуть втриматись, щоб не показати, яке ж це щастя мати улюбленця, якому на тебе чхати.

Скільки б люди не намагались навчити котів хороших манер, але ці пухнастики проти жодних правил, окрім їхніх власних. Тому відчинені двері, прогризені речі, розбиті вазони і чарівний погляд – невіддільна частина життя з цими тваринками. Часто нахабні коти випробовують нерви своїх власників, ніби не розуміючи, що людей це може реально бісити. Саме це можна побачити на цих життєвих знімках.

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