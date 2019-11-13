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Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото

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Якби мегаполіси захопили джунглі - фото 1
Якби мегаполіси захопили джунглі / charliedavoli.com

Уявіть мегаполіси, які б почала забирати собі назад природа, але люди продовжували там жити. Саме це візуалізував талановитий фотограф, і ці знімки варті уваги!

43-річний фоторедактор та ілюстратор Чарлі Даволі (Charlie Davoli) створив особливий проєкт, у якому показує, як виглядали б міста, захоплені природою.

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"Я зробив цей фотопроєкт, створивши цілу серію уявних картин, в яких люди відволікались на глибинну реальність, у якій символи сучасної цивілізації неминуче губляться у буйній рослинності. Під час останнього року мандрів я мав можливість зробити кілька фотографій міських пейзажів: у кожному карі я намагався уявити, якою може бути конкретно ця сцена, де частину міста захопила дика природа", ділиться він.

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367889

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367888

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367890

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367891

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367892

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367893

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367894

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367895

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367896

Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото - фото 367897

Джерело фото: charliedavoli.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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