Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото

Уявіть мегаполіси, які б почала забирати собі назад природа, але люди продовжували там жити. Саме це візуалізував талановитий фотограф, і ці знімки варті уваги!

43-річний фоторедактор та ілюстратор Чарлі Даволі (Charlie Davoli) створив особливий проєкт, у якому показує, як виглядали б міста, захоплені природою.

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"Я зробив цей фотопроєкт, створивши цілу серію уявних картин, в яких люди відволікались на глибинну реальність, у якій символи сучасної цивілізації неминуче губляться у буйній рослинності. Під час останнього року мандрів я мав можливість зробити кілька фотографій міських пейзажів: у кожному карі я намагався уявити, якою може бути конкретно ця сцена, де частину міста захопила дика природа", – ділиться він.

Джерело фото: charliedavoli.com

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