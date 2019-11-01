У мережі вперше з'явилося фото художника Бенксі

Фотограф Стів Лазарідес, який 11 років працював агентом анонімного британського художника Бенксі, опублікував кілька його фотографій.

Відомо, що кілька знімків з художником Бенксі, особистість якого досі не відома, опублікують в автобіографії його агента. Але фото зроблені зі спини. Вони з'являться в автобіографічній книзі про митця, яка надійде в продаж в грудні 2019 року.

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На "злитих" в мережу фотографіях видно, як чоловік наносить на цегляні вуличні стіни зображення через трафарет, що стало родзинкою стилю Бенксі. На всіх знімках обличчя художника приховали.

Відзначається, що фотограф Лазарідес став агентом художника після того, як випадково сфотографував його в 1997 році.

Фотограф Стів Лазарідес

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