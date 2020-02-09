Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця

Італійський ілюстратор показує, яким може бути майбутній світ без сучасних законів та архітектури. Кожна картина змушує затримати погляд!

Знайомтесь, 27-річний 3D-художник та продюсер з ніком Inward, який захоплюється футуристичними концептами не лише в ілюстрації, а й в музиці.

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За італійцем стежать понад 40 тисяч осіб в соцмережах, адже він створює арти, де наукова фантастика перетинається з кіберпанком. Тому всім шанувальникам "Того, хто біжить по лезу", ці роботи точно припадуть до душі. Це варто побачити:

Джерело фото: instagram.com/inwardsound

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