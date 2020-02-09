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Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця

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Футуристичний світ італійця - фото 1
Футуристичний світ італійця

Італійський ілюстратор показує, яким може бути майбутній світ без сучасних законів та архітектури. Кожна картина змушує затримати погляд!

Знайомтесь, 27-річний 3D-художник та продюсер з ніком Inward, який захоплюється футуристичними концептами не лише в ілюстрації, а й в музиці.

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За італійцем стежать понад 40 тисяч осіб в соцмережах, адже він створює арти, де наукова фантастика перетинається з кіберпанком. Тому всім шанувальникам "Того, хто біжить по лезу", ці роботи точно припадуть до душі. Це варто побачити:

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384986

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384987

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384988

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384989

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384990

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384991

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384992

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384993

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384994

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384995

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384996

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384997

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384998

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 384999

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385000

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385001

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385002

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385003

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385004

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385005

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385006

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385007

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385008

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385009

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385010

Якби майбутнє настало: вражаючі картини італійця - фото 385011

Джерело фото: instagram.com/inwardsound

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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