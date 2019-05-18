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Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі

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Зірки Месників стали жінками - фото 1
Зірки Месників стали жінками

Новий фільтр від Snapchat, який дозволяє змінити стать, став неймовірно популярним в мережі. Нового тренду не уникнули й зірки Месників від Marvel. Зацініть, як виглядали б чоловіки-герої Marvel, якби стали жінками!

Журналісти Bored Panda провели кумедний експеримент та приміряли "жіночий" фільтр від додатка Snapchat на акторів фільмів за коміксами Marvel. Під зміну статі потрапили Том Хіддлстон (Локі), Кріс Хемсворт (Тор), Роберт Дауні-молодший (Залізна Людина), Себастьян Стен (Бакі), Том Холланд (Людина-павук), Кріс Пратт ( Зоряний лорд), Кріс Еванс (Капітан Америка), Бенедикт Камбербетч (Доктор Стрендж) та багато інших.

Детальніше: У Snapchat з'явився фільтр, який "змінює" стать: кумедні перевтілення

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328387

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328388

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328389

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328390

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328391

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328392

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328393

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328394

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328395

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328397

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328396

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328398

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328399

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328400

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328401

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328402

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328403

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328404

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328405

Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі - фото 328406

Читайте також: Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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