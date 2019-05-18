Якби герої фільмів Marvel були жінками: кумедні колажі

Новий фільтр від Snapchat, який дозволяє змінити стать, став неймовірно популярним в мережі. Нового тренду не уникнули й зірки Месників від Marvel. Зацініть, як виглядали б чоловіки-герої Marvel, якби стали жінками!

Журналісти Bored Panda провели кумедний експеримент та приміряли "жіночий" фільтр від додатка Snapchat на акторів фільмів за коміксами Marvel. Під зміну статі потрапили Том Хіддлстон (Локі), Кріс Хемсворт (Тор), Роберт Дауні-молодший (Залізна Людина), Себастьян Стен (Бакі), Том Холланд (Людина-павук), Кріс Пратт ( Зоряний лорд), Кріс Еванс (Капітан Америка), Бенедикт Камбербетч (Доктор Стрендж) та багато інших.

Детальніше: У Snapchat з'явився фільтр, який "змінює" стать: кумедні перевтілення

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