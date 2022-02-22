Якби герої Disney знімалися у серіалах і фільмах: круті ілюстрації художниці

Нам надзвичайно подобається поєднання фільмів з мультиплікацією. От, наприклад, наша нова героїня показала, як би принци та принцеси з Disney виглядали у популярних серіалах і фільмах.

Художниця, яка ділиться своїми роботами під ніком OneFairyFail в інстаграмі, показала, як виглядали б герої діснеївських мультфільмів у декораціях відомих серіалів. Гайда дивитися ілюстрації на Радіо MAXIMUM!

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Тільки погляньте, як органічно Белль потрапила у кадр "Емілі в Парижі", Моана перетворилася на Ру з "Ейфорії", а принц Навін виявився вилитим Россом із "ДРУЗІв"!

Серед інших фільмів та серіалів, в які перенеслися діснеївські принці та принцеси, – "Секс і місто", "Ти", "Крик", "Гра в кальмара", "Брудні танці" та багато інших.

Очевидно, найкраще казковим героям підходять ролі у "ДРУЗЯх". У художниці ціла серія таких картинок.

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