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Кішка замінила Кейт Вінслет у Титаніку: дивіться кумедний ремейк
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Кішка на прізвисько Ліззі з міста Портленд, штат Орегон, вже три роки радує своїх підписників у Instagram і на YouTube роликами. У них пухнаста грає головні ролі у культових фільмах.
Цього року, на День Святого Валентина, черга дійшла і до "Титаніка". У кумедному ремейку кішка замінила Кейт Вінслет у ролі головної героїні.
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Ліззі з'являється зі своїм екранним коханим у всіх відомих сценах фільму. На носі корабля вони разом дивляться на риб, а потім – у далечінь, після зіткнення з айсбергом разом вибираються із затопленої частини корабля, а наприкінці ролика герой Ді Капріо, плаваючи в крижаній воді, тримає уламок корабля, на якому сидить Ліззі.
Кейт Вінслет теж з'являється у відео. Їй персонажеві Ді Капріо показує малюнок, на якому він зображений зі своєю коханою Ліззі. Переглянути бекстейдж зі зйомок можна тут:
Раніше Ліззі також з'явилася в ролі динозавра у "Парку юрського періоду" (1993), у комедії "Сам удома" (1990), "Американському психопаті" (2000) та багатьох інших фільмах. Нижче можна подивитися на Ліззі в ролі малюка Йоди із серіалу Disney "Мандалорець".
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