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Фотограф створив покадрову анімацію про пригоди мисливця за скарбами

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Фотограф створив покадрову анімацію про пригоди мисливця за скарбами - фото 1

Автор YouTube-каналу DARIUSTWIN Даррен Пірсон показав свою нову роботу. На цей раз ентузіаст зняв анімаційну історію про пригоди мислився за скарбами.

Фотограф Даррен Пірсон створив покадрову анімацію світлового живопису про пригоди мисливця за скарбами. На це йому знадобилося 686 зображень із намальованими сюжетами, які він зробив за допомогою ліхтарика та довгої витримки.

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Блогер розповів, що він виклав сюжети з ролика як NFT і зазначив, що Fiat Lux — це колекція оповідного світлового живопису.

На його каналі також можна подивитися й інші світлові замальовки. Наприклад, як на Землю прилітають інопланетяни, як динозавр ходить по воді та світлову дуель між людиною та намальованим персонажем.

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