Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото)

Чудовий, прекрасний та хороший – такими словами навряд чи хтось зможе описати 2020 рік, адже він доволі довгий та виснажливий для більшості. Але, на щастя, гумор допомагає бачити краще майбутнє. Пропонуємо зацінити фото з теми "Якби 2020 був предметом".

Хоч людству і доведеться ще кілька років боротись з коронавірусом та долати всі лиха, які трапились цьогоріч, але сила мемів допомагає краще випускати емоції. Тому Bored Panda зібрала найкращі фотожарти про 2020, які красномовніші за все. Хоч більшість з них доволі сумні, але все ж зможуть викликати усмішку та надихнути на позитивні думки, що далі все буде краще.

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Якби 2020 рік був предметом:

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