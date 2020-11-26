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Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото)

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Якби 2020 рік був гойдалкою - фото 1
Якби 2020 рік був гойдалкою

Чудовий, прекрасний та хороший – такими словами навряд чи хтось зможе описати 2020 рік, адже він доволі довгий та виснажливий для більшості. Але, на щастя, гумор допомагає бачити краще майбутнє. Пропонуємо зацінити фото з теми "Якби 2020 був предметом".

Хоч людству і доведеться ще кілька років боротись з коронавірусом та долати всі лиха, які трапились цьогоріч, але сила мемів допомагає краще випускати емоції. Тому Bored Panda зібрала найкращі фотожарти про 2020, які красномовніші за все. Хоч більшість з них доволі сумні, але все ж зможуть викликати усмішку та надихнути на позитивні думки, що далі все буде краще.

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Якби 2020 рік був предметом:

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436667

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436668

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436669

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436670

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436671

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436672

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436673

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436674

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436675

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436676

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436677

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436678

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436679

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436680

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436681

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436682

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436683

Якби 2020 рік був предметом: кумедні і сумні порівняння, з якими погодиться кожен (фото) - фото 436684

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Джерело: boredpanda
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