Весільні торти, які шокують та викликають сміх водночас (епічні фото)

Весілля – це особливий день для пари, який всі уявляють максимально ідеальним, але у реальному житті все так не може бути. Тому в мережі показують кумедні фото тортів, які вражають не лише через креатив замовників, а й через уміння пекарів.

Для багатьох гостей найголовнішою частиною весілля є саме торт. Звісно ж, заклад, декор та сукня нареченої теж важливі, але вони можуть викликати тільки захоплення, а от торт ще й смачний. Але інколи вигляд найсолодшої страви вечора може викликати цілу палітру емоцій, серед яких навіть відсутність апетиту.

І ще: Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку

Користувачі мережі ж зовсім не соромляться ділитись епічними фото весільних тортів, які точно закарбувались у пам'яті на довгий час. Торт у формі туалетного паперу або в стилі "Очікування та реальність" - це ще далеко не все, що можна побачити тут:

ilovemyking

florispaghett

JalapenoLife

forgotten_weasley

cakewrecks.com

plutchina

wflancaster19

bananaloutay

Shady Maple Farm Market

LaMerMerci

Keithsheath

blazze_eternal

Читайте також: Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись