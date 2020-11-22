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Весільні торти, які шокують та викликають сміх водночас (епічні фото)

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Епічні весільні торти - фото 1
Епічні весільні торти

Весілля – це особливий день для пари, який всі уявляють максимально ідеальним, але у реальному житті все так не може бути. Тому в мережі показують кумедні фото тортів, які вражають не лише через креатив замовників, а й через уміння пекарів.

Для багатьох гостей найголовнішою частиною весілля є саме торт. Звісно ж, заклад, декор та сукня нареченої теж важливі, але вони можуть викликати тільки захоплення, а от торт ще й смачний. Але інколи вигляд найсолодшої страви вечора може викликати цілу палітру емоцій, серед яких навіть відсутність апетиту.

І ще: Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку

Користувачі мережі ж зовсім не соромляться ділитись епічними фото весільних тортів, які точно закарбувались у пам'яті на довгий час. Торт у формі туалетного паперу або в стилі "Очікування та реальність" - це ще далеко не все, що можна побачити тут:

Весільні торти, які шокують та викликають сміх водночас (епічні фото) - фото 436125
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bananaloutay
Shady Maple Farm Market - фото 436114
Shady Maple Farm Market
LaMerMerci - фото 436113
LaMerMerci
Keithsheath - фото 436112
Keithsheath
blazze_eternal - фото 436111
blazze_eternal

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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