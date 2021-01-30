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Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
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Цей серіал по праву називають культовим з багатьох причин. Друзі – знакове шоу 90-х й цілковито відтворює атмосферу того часу. Можна навіть сприймати епізоди, як інструкцію до життя у 90-х.
Зробили для вас підбірку наймодніших моментів з різних сезонів "Друзів". Зауважте, що серіал настільки вічний, що деякі тренди знову ввійшли в моду!
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Який же Росс стильний у цьому білому светрі та пальто:
Джинсові жилети великого розміру з'являлися в серіалі не один раз:
Светр дідуся, прикраса для волосся зі стразами, жовта сорочка та джинси з низькою талією:
Так стильно виглядає комбінація кілта, светра та високих шкарпеток:
Футболка під сукнею – це модно і зараз:
Ця структурована коричнева шкірянка з водолазкою виглядаю просто "Вау!":
Бандана і яскрава футболка з довгим рукавом:
Сорочка в шотландську клітинку + зачіска з великою кількістю гелю для волосся:
Один з багатьох комбінезонів у цьому серіалі:
Пухнастий топ і рожеві штани з гепардовим принтом:
Зав'язати сорочку на талії – тренд:
Водолазка на короткий рукав і заправлена в джинси:
Великий светр + довге намисто + довга спідниця:
Одна з багатьох оксамитових суконь:
Довга сукня зверху футболки на довгий рукав:
Ви ж не думали, що ми забудемо ці шкіряні штани:
Червоний топ в парі з джинсами:
Цей кроп-топ з вільними штанами в смужку з високою талією:
Цей жилет з бахромою, який носила Фібі, запам'ятався багатьом глядачам:
Жилет від Чендлера:
Оверсайз светр Моніки:
Плаття без бретелей Рейчел:
Ця спідниця, наче принт води з Бікіні Боттом:
Ця водолазка і зачіска Джоуї зачаровують:
Помаранчевий пухнастий верхній одяг на Фібі:
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