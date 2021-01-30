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Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"

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герої серіалу "Друзі" - фото 1
герої серіалу "Друзі"

Цей серіал по праву називають культовим з багатьох причин. Друзі – знакове шоу 90-х й цілковито відтворює атмосферу того часу. Можна навіть сприймати епізоди, як інструкцію до життя у 90-х.

Зробили для вас підбірку наймодніших моментів з різних сезонів "Друзів". Зауважте, що серіал настільки вічний, що деякі тренди знову ввійшли в моду!

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Який же Росс стильний у цьому білому светрі та пальто:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445559

Джинсові жилети великого розміру з'являлися в серіалі не один раз:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445556

Светр дідуся, прикраса для волосся зі стразами, жовта сорочка та джинси з низькою талією:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445549

Так стильно виглядає комбінація кілта, светра та високих шкарпеток:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445545

Футболка під сукнею – це модно і зараз:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445546

Ця структурована коричнева шкірянка з водолазкою виглядаю просто "Вау!":

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445534

Бандана і яскрава футболка з довгим рукавом:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445538

Сорочка в шотландську клітинку + зачіска з великою кількістю гелю для волосся:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445553

Один з багатьох комбінезонів у цьому серіалі:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445557

Пухнастий топ і рожеві штани з гепардовим принтом:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445537

Зав'язати сорочку на талії – тренд:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445536

Водолазка на короткий рукав і заправлена ​​в джинси:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445547

Великий светр + довге намисто + довга спідниця:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445544

Одна з багатьох оксамитових суконь:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445535

Довга сукня зверху футболки на довгий рукав:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445554

Ви ж не думали, що ми забудемо ці шкіряні штани:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445560

Червоний топ в парі з джинсами:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445540

Цей кроп-топ з вільними штанами в смужку з високою талією:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445552

Цей жилет з бахромою, який носила Фібі, запам'ятався багатьом глядачам:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445543

Жилет від Чендлера:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445548

Оверсайз светр Моніки:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445541

Плаття без бретелей Рейчел:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445542

Ця спідниця, наче принт води з Бікіні Боттом:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445551

Ця водолазка і зачіска Джоуї зачаровують:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445539

Помаранчевий пухнастий верхній одяг на Фібі:

Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі 'Друзі' - фото 445561

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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