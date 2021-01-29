Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку

  • 4
Диво-жінка зараз і у дитинстві - фото 1
Диво-жінка зараз і у дитинстві

Кіносюжети часто розповідають історію одного персонажу протягом тривалого відтинка часу, тож одного героя грають різні актори. Зробили для вас підбірку, у якій зібрали молодих та досвідчених акторів, які зіграли в одному фільмі одну й ту ж особу.

Діана у фільмі "Диво-жінці 1984"

Діану у дитинстві зіграла маленька акторка Ліллі Аспелл. Доросла Диво-жінка – Галь Гадот.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445464

Джин Грей у фільмі "Люди Ікс: Темний фенікс"

Джин Грей у дитинстві зіграла Саммер Фонтана, а акторка Софі Тернер – це Джин Грей у підлітковому віці.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445465

І ще: Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2020 року

Бен Генском у фільмі "Воно 2"

Маленький і пухкенький Бен Генском у дитинстві – актор Джеремі Рей Тейлор. А дорослого Бена зіграв Джей Раян.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445463

Беверлі Марш у фільмі "Воно 2"

Юну Бев Марш у першій частині кінострічки зіграла Софія Лілліс, а доросла Беверлі у другому фільмі – Джессіка Честейн.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445467

Латіка у фільмі "Мільйонер із нетрів"

Латіку в підлітковому віці зіграла Танві Лонкар, а доросла Латіка – Фріда Пінто.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445466

Джамаль у фільмі "Мільйонер із нетрів"

Дев Патель зіграв дорослого Джамаля Маліка, а цього ж персонажа в дитинстві грав Аюш Махеш Кхедекар.
Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445470

Локі у фільмі "Тор"

Роль маленького Локі дісталася Теду Оллпрессу, а Том Хіддлстон зіграв вже Локі у дорослому віці.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445468

Тор у фільмі "Тор"

Маленький Тор – це Дакота Гойо, а дорослий, якого ми знаємо, – Кріс Хемсворт.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445469

Гамора у фільмі "Вартові галактики"

Гамору дитинстві грає Аріана Грінблат. Зої Салдана зіграла дорослу версію цього персонажа.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445472

Зоряний лицар чи Пітер Квілл у фільмі "Вартові галактики"

Роль маленького Пітера Квілла дісталася Ваятту Олеффу, а Кріс Пратт зіграв вже Зоряного лицаря у дорослому віці.

Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку - фото 445471

До теми: ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
  • Вчора, 16:20
  • 668
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9393
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 976
Загрузка...
Новини