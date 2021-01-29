Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку

Диво-жінка зараз і у дитинстві

Кіносюжети часто розповідають історію одного персонажу протягом тривалого відтинка часу, тож одного героя грають різні актори. Зробили для вас підбірку, у якій зібрали молодих та досвідчених акторів, які зіграли в одному фільмі одну й ту ж особу.

Діана у фільмі "Диво-жінці 1984"

Діану у дитинстві зіграла маленька акторка Ліллі Аспелл. Доросла Диво-жінка – Галь Гадот.

Джин Грей у фільмі "Люди Ікс: Темний фенікс"

Джин Грей у дитинстві зіграла Саммер Фонтана, а акторка Софі Тернер – це Джин Грей у підлітковому віці.

І ще: Американський кіноінститут назвав найкращі фільми і серіали 2020 року Бен Генском у фільмі "Воно 2" Маленький і пухкенький Бен Генском у дитинстві – актор Джеремі Рей Тейлор. А дорослого Бена зіграв Джей Раян. Беверлі Марш у фільмі "Воно 2" Юну Бев Марш у першій частині кінострічки зіграла Софія Лілліс, а доросла Беверлі у другому фільмі – Джессіка Честейн. Латіка у фільмі "Мільйонер із нетрів" Латіку в підлітковому віці зіграла Танві Лонкар, а доросла Латіка – Фріда Пінто. Джамаль у фільмі "Мільйонер із нетрів" Дев Патель зіграв дорослого Джамаля Маліка, а цього ж персонажа в дитинстві грав Аюш Махеш Кхедекар. Локі у фільмі "Тор" Роль маленького Локі дісталася Теду Оллпрессу, а Том Хіддлстон зіграв вже Локі у дорослому віці. Тор у фільмі "Тор" Маленький Тор – це Дакота Гойо, а дорослий, якого ми знаємо, – Кріс Хемсворт. Гамора у фільмі "Вартові галактики" Гамору дитинстві грає Аріана Грінблат. Зої Салдана зіграла дорослу версію цього персонажа. Зоряний лицар чи Пітер Квілл у фільмі "Вартові галактики" Роль маленького Пітера Квілла дісталася Ваятту Олеффу, а Кріс Пратт зіграв вже Зоряного лицаря у дорослому віці.

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