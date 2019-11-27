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До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор

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як завести авто в мороз - фото 1
як завести авто в мороз

Якщо мороз заскочив вас зненацька машина не заводиться, тоді читайте далі. Дізнайтеся, як завести автомобіль, якщо при мінусовій температурі підсів акумулятор.

І ще: Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок

Для початку потрібно визначити, чи остаточно "вмер" акумулятор, чи ще є трішки заряду.

Як зрозуміти, що акумулятор сів?

  • Після повороту ключа в замку запалювання бадьоре бурчання двигуна замінюється повільними та тягучими звуками.
  • На панелі приладів тьмяно горять індикатори або не загоряються зовсім.
  • З-під капота чути потріскування і потьохкування.

Якщо акумулятор ще не розрядився повністю, є спосіб його трохи підбадьорити. Перед запуском двигуна ввімкніть і вимкніть фари. Це трохи підніме температуру батареї й полегшить запуск.

Якщо акумулятор вашого автомобіля повністю розрядився, то тут не обійтися без "крокодилів". Тобто вам потрібно "дати прикурити". Для цього потрібна ще одна машина, дроти для прикурювання та ключ-десятка. Важливий момент – напруга повинна бути однакова. Автомобілі ставлять поруч, але вони не повинні стикатися. Двигун у машини-донора глушать, а в іншого автомобіля потрібно зняти мінусову клему. Дотримуйтесь полярності, інакше електроніка просто вийде з ладу. Плюсові клеми потрібно з'єднати між собою, потім підключаємо мінус до "донора" і тільки після цього мінус до реанімованої машини. Після цього можна завести "донора" на 4-5 хвилин, щоб мертвий акумулятор підзарядився, потім можна завести другу машину і дати попрацювати 5-7 хвилин. Клеми відключайте, дайте машині попрацювати хвилин 15-20, зарядка відбувається швидше при включеному двигуні.

Ще хороший спосіб – пуско-зарядний пристрій. Найпростіший і найбезболісніший метод запустити акумулятор – це спеціальний пристрій. Його підключають до мережі, перемикач режимів ставлять в позицію "пуск". Плюсовий провід ПЗП підключається до плюсової клеми, мінусовий – до блоку двигуна ближче до стартера. Поверніть ключ у замку запалювання. Після того, як машина завелася, пуско-зарядний пристрій можна вимикати.

До теми: Швидкий метод для водіїв: як позбутися від запотівання та криги на склі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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