Яка країна першою у світі зніме карантинні обмеження

З 1 червня 2021 в Ізраїлі будуть зняті обмеження на пропускну здатність в магазинах, ресторанах та інших громадських місцях.

За заявою Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, з вівторка, 1 червня 2021 року, всі основні карантинні обмеження в країні будуть зняті. На це рішення багато в чому вплинули успішні результати кампанії з вакцинації населення, пише timesofisrael.

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Так, з 1 червня для входу в різні заклади більше не треба підтвердження про вакцинацію (так званий зелений паспорт), також будуть зняті обмеження на пропускну здатність в магазинах, ресторанах та інших громадських місцях. Крім того, скасовуються обмеження на збори, причому як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Вимога про носіння захисної маски в приміщенні поки залишається в силі, принаймні протягом наступних двох тижнів.

"Ізраїль поступово повертається до колишнього життя, скасовуючи карантинні обмеження. Як повідомлялося раніше, перші групи вакцинованих туристів зможуть в'їхати в країну вже в червні. Тенденція до повернення до нормального життя має стійкий характер", – прокоментував Міністрів закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі.

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