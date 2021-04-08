Курячі ніжки у хрусткій паніровці: смачний рецепт від ізраїльської кухарки

Шеф-кухарка з Ізраїлю Іля Антебі розповіла, як корисно приготувати курячі ніжки. У цьому рецепті зовсім немає жиру, м'ясо виходить соковитим, а корочка хрусткою.

Ізраїльська кулінарка поділилася улюбленим рецептом курятини, у якому ні грама жиру, дуже корисно, а процес приготування ну дуже простий.

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Іля Антебі – авторка блогу про їжу і кулінарію Смачний Ізраїль. Вона родом з Білорусі, але вже 30 років живе в Ізраїлі, де закінчила кулінарну школу і працювала з шеф-кухарями світового рівня.

Рецепт курячих ніжок в паніровці

Інгредієнти

8 курячих ніжок;

1 яйце;

1 ст.л. соусу теріякі (можна змішати мед з соєвим соусом);

0,5 ч.л. кунжутної олії (можна замінити на зубчик часнику для аромату);

0,5 ч.л. пластівців гострого чилі (за бажанням);

0,5 ч.л. солі;

50-80 грамів хлібної крихти;

2 ст.л. кунжутного насіння;

2 ст.л. очищеного насіння соняшника;

2 щіпки грубої солі.

Спосіб приготування

У мисці збовтайте яйце. Додайте соус теріякі, кунжутну олію, перець і сіль. Добре розмішайте. У цю яєчну суміш кидайте чисті і сухі ніжки і дайте постояти в маринаді пів години. Якщо ви не використовуєте теріякі, до часнику можна додати сухі ароматні трави (чебрець, орегано, розмарин або інші на смак). В іншу миску насипте хлібну крихту і змішайте її з кунжутом, насінням та сіллю. Замариновані ніжки по одній обваліть в крихті і викладіть на деко з папером. Випікайте в розігрітій на 250 градусів духовці 10 хвилин. Потім понизьте температуру на 180 і тушкуйте ще 40-50 хвилин до красивої скоринки.

Смачного!

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