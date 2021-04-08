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Курячі ніжки у хрусткій паніровці: смачний рецепт від ізраїльської кухарки

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Рецепт курячих гомілок - фото 1
Рецепт курячих гомілок / instagram

Шеф-кухарка з Ізраїлю Іля Антебі розповіла, як корисно приготувати курячі ніжки. У цьому рецепті зовсім немає жиру, м'ясо виходить соковитим, а корочка хрусткою.

Ізраїльська кулінарка поділилася улюбленим рецептом курятини, у якому ні грама жиру, дуже корисно, а процес приготування ну дуже простий.

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Іля Антебі – авторка блогу про їжу і кулінарію Смачний Ізраїль. Вона родом з Білорусі, але вже 30 років живе в Ізраїлі, де закінчила кулінарну школу і працювала з шеф-кухарями світового рівня.

Рецепт курячих ніжок в паніровці

Інгредієнти
  • 8 курячих ніжок;
  • 1 яйце;
  • 1 ст.л. соусу теріякі (можна змішати мед з соєвим соусом);
  • 0,5 ч.л. кунжутної олії (можна замінити на зубчик часнику для аромату);
  • 0,5 ч.л. пластівців гострого чилі (за бажанням);
  • 0,5 ч.л. солі;
  • 50-80 грамів хлібної крихти;
  • 2 ст.л. кунжутного насіння;
  • 2 ст.л. очищеного насіння соняшника;
  • 2 щіпки грубої солі.
Курячі ніжки у хрусткій паніровці: смачний рецепт від ізраїльської кухарки - фото 454762
Спосіб приготування
  1. У мисці збовтайте яйце. Додайте соус теріякі, кунжутну олію, перець і сіль. Добре розмішайте.
  2. У цю яєчну суміш кидайте чисті і сухі ніжки і дайте постояти в маринаді пів години.
  3. Якщо ви не використовуєте теріякі, до часнику можна додати сухі ароматні трави (чебрець, орегано, розмарин або інші на смак).
  4. В іншу миску насипте хлібну крихту і змішайте її з кунжутом, насінням та сіллю.
  5. Замариновані ніжки по одній обваліть в крихті і викладіть на деко з папером.
  6. Випікайте в розігрітій на 250 градусів духовці 10 хвилин. Потім понизьте температуру на 180 і тушкуйте ще 40-50 хвилин до красивої скоринки.
Смачного!

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Курячі ніжки у хрусткій паніровці: смачний рецепт від ізраїльської кухарки - фото 454761

Курячі ніжки у хрусткій паніровці: смачний рецепт від ізраїльської кухарки - фото 454760
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