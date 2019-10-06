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Яка красуня: у мережі почали активно обговорювати дорослу дочку Емінема

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Хейлі Джейд Скотт - фото 1
Хейлі Джейд Скотт / instagram

Дочка Емінема Хейлі завжди була його музою: репер присвячував їй пісні і використовував відео з малюком для кліпів. Проте дівчина виросла скромною і без "зіркової хвороби", а головне – копією знаменитого батька.

Білява красуня Хейлі виросла і завела блог в Instagram і з деяких пір ділиться з фанатами своїм життям. Щоправда, свою сторінку у соцмережі дівчина не так часто оновлює, як хотілося б її підписникам, яких вже 1,7 мільйона.

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Однак днями Хейлі порадувала своїх шанувальників новим ефектним знімком. Красуня опублікувала селфі і привітала місто Детройт з 318-річчям. Так, під останньою фотографією на сторінці дівчини підписники захопилися її зовнішністю і схожістю зі знаменитим татом. Шанувальники з радістю засипали дівчину компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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