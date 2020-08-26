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Як зробити тістечко "Картопля" вдома: простий рецепт
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Тістечко "Картопля" важко назвати дієтичним, але його смак відомий всім ще з дитинства. Цей незвичайний десерт не потребує випічки, тому його можна приготувати швидко і без зайвих зусиль.
Тістечко "Картопля" отримало свою назву через те, що справді нагадує популярний овоч, але його дуже солодку версію, яка ідеально підходить до чаю та кави. Звісно ж, це ідеальний смаколик для ласунів, адже навіть одного тістечка вдосталь, щоб вгамувати бажання з'їсти щось солоденьке. Приємним бонусом є те, що його можна приготувати вдома і не потрібно пекти.
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Рецепт тістечка "Картопля"
Інгредієнти:
- 500 грамів печива до чаю чи до кави
- 100 грамів вершкового масла
- 200 грамів згущеного молока
- 5 столових ложок какао-порошку
- 3-4 столові ложки коньяку (можна і без нього)
Спосіб приготування:
- Печиво подрібнити до дрібної крихти. Можна використовувати блендер, м'ясорубку чи просто відбити у пакеті;
- Змішати крихту з м'яким вершковим маслом, 4 ложками какао та згущеним молоком. На цій стадії можна додати коньяк за смаком.
- Сформувати з маси кульки у вигляді картоплі;
- Кожну кульку посипати добре посипати какао та викласти на папір для випікання. Можна прикрасити подрібненими горіхами, кремом та кольоровою посипкою;
- Залишити готові тістечка мінімум на 30 хвилин у холодильнику;
- Смакувати!
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