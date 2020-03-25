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Corona Drive In: у Швейцарії з'явилися кіоски з експрес-тестами на COVID-19
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У Швейцарії та Німеччині масово почали працювати кіоски Corona Drive In, де кожен охочий водій зможе перевіритися на COVID-19 не виходячи з машини. Про це повідомив ексдепутат Київради Олексій Давиденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами Олексія Давиденка, контейнери з вікнами розставлені вздовж доріг, а тести роблять медпрацівники в захисних костюмах.
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"Це аналоги McDrive від McDonald's тільки при під'їзді до них замість замовлення бургера, ти робиш швидкий тест на коронавірус. І тут же отримуєш результат не виходячи з машини", – повідомив депутат. Зазначається, що один з пунктів відкрили навіть у колишній будівлі Burger King.
За його словами, для тих, хто приїхав по протоколу і має симптоми, тести безкоштовні і покриваються страховкою. Для тих, хто хоче перевіритися за власним бажанням, тести платні. Крім цього, повідомляється, що йдеться про безкровні тести – мазок з носа і рота.
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