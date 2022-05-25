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Яка ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні – пояснення МОЗ

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Яка ймовірність поширення мавпячої віспи в Україні – пояснення МОЗ - фото 1

Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар, пояснив, яка існує ймовірність поширення в Україні вірусу мавпячої віспи. Читайте далі та дізнайтеся пояснення спеціалістів!

Найголовніший аргумент полягає у тому, що Україна не є транзитною країною для подорожей у країни Африки, тож така ймовірність – дуже мала.

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Для того, щоб заразитися вірусом мавпячої віспи, потрібно тривалий контакт з інфікованою людиною. Зараз це доволі малоймовірно через обмежену кількість туристичних маршрутів.

"До того ж система епіднагляду у кожній країні передбачає детальне розслідування випадків захворювання та відстеження контактних осіб. Тобто навіть якщо українець за кордоном матиме контакт з інфікованою людиною або сам захворіє, то до повного одужання він буде під наглядом", – коментують у МОЗ.

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