Коронавірус в Україні: які правила та обмеження діють під час війни

Пандемія у світі не відступила, однак через війну в Україні тема коронавірусу відійшла на другий план. Тому у МОЗ нагадали, які зараз обмеження та правила залишились актуальними, а що довелось скасувати.

За останні три місяці новин про коронавірус в Україні поменшало, проте це не означає, що епідемситуація в країні налагодилась. Через вторгнення російських окупантів довелось скасувати та змінити ряд обмежень в країні. У Міністерстві охорони здоров'я підготували окрему інфографіку, яка демонструє норми та правила карантину під час воєнного стану.

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Як і до 24 лютого, так і зараз закликаємо не створювати додаткове навантаження на лікарів, які вже третій рік працюють на фронті: спершу лікуючи хворих на COVID-19, а зараз – рятуючи поранених внаслідок бойових дій. Бережіть себе, за можливості уникайте великих скупчень людей та носіть маску, – наголошують медики.

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