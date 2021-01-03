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Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження

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Як чоловіки ставляться до інтимних стрижок жінок - фото 1
Як чоловіки ставляться до інтимних стрижок жінок

Усі ми любимо доглянутих жінок. І стосується це не лише зачіски та макіяжу. Мовиться також і про інтимні стрижки. Дізнайтеся, яка інтимна стрижка у жінки подобається найбільше чоловікам.

Видання The Huffington Post провело серед 5 тисяч своїх користувачів-чоловіків опитування. Тема непроста та вкрай інтимна: жіноча інтимна стрижка, також відома як інтимна епіляція.

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Розповідаємо, що вдалося дізнатися після проведеного опитування.

1. Яка жіноча інтимна стрижка вам подобається?

  • 41% – повна епіляція, без єдиного волоска.
  • 38% – волосся повинне бути, але небагато.
  • 15% – ніяких специфічних вподобань; нехай жінка робить з собою те, що допомагає їй почуватися сексуально.
  • 5% – максимально натурально, ніяких бритв і воску.
  • 1% – інше.

Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження - фото 441814

2. Ви коли-небудь переривали побачення у найбільш кульмінаційний момент через те, що вам не сподобалася інтимна стрижка жінки?

  • 91% – ні.
  • 9% – так.

3. А самі ви стежите за своєю інтимною стрижкою?

  • 48% – не сказав би, що це обов'язок, просто мені подобається бути доглянутим.
  • 20% – якщо дівчина робить інтимну стрижку спеціально для мене, я буду вважати своїм обов'язком робити собі інтимну стрижку для неї.
  • 20% – у наші дні чоловік неодмінно повинен робити інтимну стрижку.
  • 12% – ні.

А як вважаєте ви, жінка повинна робити інтимну стрижку?

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