Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження

Як чоловіки ставляться до інтимних стрижок жінок

Усі ми любимо доглянутих жінок. І стосується це не лише зачіски та макіяжу. Мовиться також і про інтимні стрижки. Дізнайтеся, яка інтимна стрижка у жінки подобається найбільше чоловікам.

Видання The Huffington Post провело серед 5 тисяч своїх користувачів-чоловіків опитування. Тема непроста та вкрай інтимна: жіноча інтимна стрижка, також відома як інтимна епіляція.

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Розповідаємо, що вдалося дізнатися після проведеного опитування.

1. Яка жіноча інтимна стрижка вам подобається?

41% – повна епіляція, без єдиного волоска.

38% – волосся повинне бути, але небагато.

15% – ніяких специфічних вподобань; нехай жінка робить з собою те, що допомагає їй почуватися сексуально.

5% – максимально натурально, ніяких бритв і воску.

1% – інше.

2. Ви коли-небудь переривали побачення у найбільш кульмінаційний момент через те, що вам не сподобалася інтимна стрижка жінки?

91% – ні.

9% – так.

3. А самі ви стежите за своєю інтимною стрижкою?

48% – не сказав би, що це обов'язок, просто мені подобається бути доглянутим.

20% – якщо дівчина робить інтимну стрижку спеціально для мене, я буду вважати своїм обов'язком робити собі інтимну стрижку для неї.

20% – у наші дні чоловік неодмінно повинен робити інтимну стрижку.

12% – ні.

А як вважаєте ви, жінка повинна робити інтимну стрижку?

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