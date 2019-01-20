На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Яка добова норма йоду для здоров'я: відповідь медиків
-
- 45
Медики назвали добову норму йоду та наслідки браку йоду для здоров'я.
На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись важливою інформацією про медреформу та здоров'я. Цього разу медики нагадали про те, наскільки важливо стежити за споживанням йоду. Цей мікроелемент потрібен, щоб створювати гормони у щитоподібній залозі, яка впливає на метаболізм та загальний стан організму. Однак більшість українців споживає тільки 40-80 мкг (мільйонна частина грама) йоду за добу.
І ще: Як підтримувати баланс холестерину: пояснення медиків
Яка добова норма йоду
- Для жінок добова норма йоду складає 150-300 мкг
- Для чоловіків – до 300 мкг
- Для дітей до 6 років – 90 мкг
- У віці 6-12 років – 120 мкг
"Створити надлишок йоду в організмі досить складно. Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу", – відзначають медики.
Як знизити ризики йододефіциту
- До приготування звичайних страв додавати не звичайну, а йодовану сіль
- Не нехтуйте у раціоні білою рибою (тріска, минтай, хек та інші), морепродуктами (кальмари, мідії, креветки, ікра), овочами (редиска, буряк, часник, спаржа, шпинат, картопля, зелена цибуля, томати баклажани та щавель), фруктами (лимони, апельсини, хурма, ананаси, банани, дині), а також волоськими горіхами, яйцями, яловичиною.
Брак йоду в організмі призводить до слабкості, відчуття втоми, депресії, затримки росту в дітей, збільшення щитоподібної залози, порушення обмінних процесів, зниження розумової діяльності, погіршення слуху і пам'яті, раку щитоподібної залози, неонатального гіпотиреозу, сухості шкіри, підвищення холестерину, різкої зміни ваги, випадіння волосся.
Читайте також: Учені виявили несподівані властивості квасолі
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для водіїв
-
09:26Замість кави: ідеальні напої, які збадьорять вранці
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг