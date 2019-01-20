Яка добова норма йоду для здоров'я: відповідь медиків

Медики назвали добову норму йоду та наслідки браку йоду для здоров'я.

На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись важливою інформацією про медреформу та здоров'я. Цього разу медики нагадали про те, наскільки важливо стежити за споживанням йоду. Цей мікроелемент потрібен, щоб створювати гормони у щитоподібній залозі, яка впливає на метаболізм та загальний стан організму. Однак більшість українців споживає тільки 40-80 мкг (мільйонна частина грама) йоду за добу.

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Яка добова норма йоду

Для жінок добова норма йоду складає 150-300 мкг

Для чоловіків – до 300 мкг

Для дітей до 6 років – 90 мкг

У віці 6-12 років – 120 мкг

"Створити надлишок йоду в організмі досить складно. Експерти ВООЗ вважають безпечною дозу йоду в 1 000 мкг (1 мг) на добу", – відзначають медики.

Як нормалізувати кількість йоду

Як знизити ризики йододефіциту

До приготування звичайних страв додавати не звичайну, а йодовану сіль

Не нехтуйте у раціоні білою рибою (тріска, минтай, хек та інші), морепродуктами (кальмари, мідії, креветки, ікра), овочами (редиска, буряк, часник, спаржа, шпинат, картопля, зелена цибуля, томати баклажани та щавель), фруктами (лимони, апельсини, хурма, ананаси, банани, дині), а також волоськими горіхами, яйцями, яловичиною.

Брак йоду в організмі призводить до слабкості, відчуття втоми, депресії, затримки росту в дітей, збільшення щитоподібної залози, порушення обмінних процесів, зниження розумової діяльності, погіршення слуху і пам'яті, раку щитоподібної залози, неонатального гіпотиреозу, сухості шкіри, підвищення холестерину, різкої зміни ваги, випадіння волосся.

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