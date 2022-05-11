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Укравтодор підрахував скільки грошей та часу потрібно на відновлення доріг в Україні

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Укравтодор підрахував скільки грошей та часу потрібно на відновлення доріг в Україні - фото 1

Перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко розповів скільки коштів та років потрібно для повноцінного відновлення дорожньої інфраструктури України.

В Укравтодорі на цей момент визначили зруйновані війною дороги та підрахували, що на відновлення інфраструктури піде не менше 3-4 років, а коштуватиме це понад 900 мільярдів гривень.

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Під час брифінгу у "Медіацентрі Україна" перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко розповів, що 900 мільярдів гривень – це сума збитків для дорожньої інфраструктури, яку зруйнували російські окупанти. Відновлені українські дороги та мости будуть більш комфортними та безпечними.

Укравтодор підрахував скільки грошей та часу потрібно на відновлення доріг в Україні - фото 505066

"За три-чотири роки та при наявності фінансового ресурсу ми все зробимо. В нас немає сумніву, ми знаємо, як це робити. Знаємо, як виконувати якісно, і як виконувати швидко. Тільки дадуть змогу виконувати ці роботи, ми почнемо працювати 24/7, як ми це можемо", – зазначив Івко.

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