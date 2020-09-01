Десятирічний хлопчик знайшов меч XVII століття: фотофакт

Десятирічний житель Північної Ірландії Фіоннтан Хьюз знайшов меч XVII століття подарованим на день народження металошукачем.

Фіоннтан разом з батьком і кузеном вирушили на берег річки Блекуотер недалеко від будинку, щоб випробувати подарунок. Майже відразу їм вдалося викопати половину старовинного меча з декоративним навершям.

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Ознайомившись з фотографіями знахідки антиквари вважають, що це може бути англійський палаш, випущений між 1610 і 1640 роками. Така зброя була в ходу серед англійських офіцерів до кінця XVII століття.

Сім'я щасливого підлітка повідомила про знахідку представникам Національного музею Північної Ірландії. Найближчим часом меч буде вивчений ретельніше.

Меч XVII століття

Меч XVII століття

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