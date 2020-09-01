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Десятирічний хлопчик знайшов меч XVII століття: фотофакт

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Фіоннтан Хьюз - фото 1
Фіоннтан Хьюз / thevintagenews

Десятирічний житель Північної Ірландії Фіоннтан Хьюз знайшов меч XVII століття подарованим на день народження металошукачем.

Фіоннтан разом з батьком і кузеном вирушили на берег річки Блекуотер недалеко від будинку, щоб випробувати подарунок. Майже відразу їм вдалося викопати половину старовинного меча з декоративним навершям.

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Ознайомившись з фотографіями знахідки антиквари вважають, що це може бути англійський палаш, випущений між 1610 і 1640 роками. Така зброя була в ходу серед англійських офіцерів до кінця XVII століття.

Сім'я щасливого підлітка повідомила про знахідку представникам Національного музею Північної Ірландії. Найближчим часом меч буде вивчений ретельніше.

Меч XVII століття - фото 423186
Меч XVII століття
Меч XVII століття - фото 423187
Меч XVII століття

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Джерело: smithsonianmag
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