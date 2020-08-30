Учені дізналися, наскільки холодним був льодовиковий період

Команда вчених з університету Арізони встановила, якою була температура останньої льодовикової епохи. Максимум останнього заледеніння дорівнював приблизно 7,8 градуса Цельсія.

В останній льодовиковий максимум, або LGM, величезні льодовики покривали приблизно половину Північної Америки, Європи та Південної Америки і багато регіонів Азії. Середня глобальна температура в льодовиковий період була на 6 градусів Цельсія нижчою, ніж сьогодні. Для порівняння: середня глобальна температура XX століття становила 14 градусів Цельсія.

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"На перший погляд, може здатися, що різниця між температурами невелика, але насправді це значна зміна", – сказала провідний автор дослідження, доцент кафедри геологічних наук Джессіка Тірні. Команда з'ясувала, що найхолодніше в ту епоху було в Арктиці – середня температура там була нижчою на 14 градусів Цельсія, ніж сьогодні.

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