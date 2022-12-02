Крадуть русаки наш сонях: Kalush Orchestra та Козак Сіромаха випустили трек "Нумо Козаки"

Kalush Orchestra презентували новий хіт "Крадуть русаки наш сонях", створений з Козаком Сіромахою. Новий трек отримав і атмосферний кліп, який радимо зацінити!

Гурт Kalush Orchestra та Козак Сіромаха потішили прихильників потужною новинкою "Нумо Козаки", уривок з якої вже кілька місяців віруситься в мережі. А тепер вийшла повноцінна пісня та кліп на неї, пише Радіо MAXIMUM.

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Це пісня, в якій ми хотіли передати справжній український дух. Попри жорстокість ворога та відсутність у нього будь-яких людських якостей, українські воїни женуть їх з нашої землі все далі і далі! Віримо, що ця пісня може стати гімном нашої скорої Перемоги. Саме це, ми і хотіли показати – силу та мужність українських чоловіків, які кожного дня готові віддати своє життя за рідну Батьківщину, – ділиться лідер гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк.

Також у команді додають, що створили пісню "зі справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстрімом". Таким чином слухачам пропонують розширювати свої знання про українські традиції та загалом культуру.

Kalush Orchestra та Козак Сіромаха – Нумо Козаки, слухайте нову пісню і дивіться кліп онлайн:

Текст пісні Kalush Orchestra і Козак Сіромаха – Нумо Козаки:

Ширше, ширше, ширше крок,

Звідсіля та й до зірок.

Ширше, швидше козаки,

Звідсіля та й до мети.



Щоб в дорозі не сумувати,

Козак має заспівати.

Щоб в дорозі не сумувати,

Козак має заспівати.



Нумо, козаки по конях,

Нумо, козаки, гей!

Крадуть русаки наш сонях,

Крадуть русаки.



Нумо, козаки по конях,

Нумо, козаки, гей!

Крадуть русаки наш сонях,

Крадуть русаки.



Біля джерела, шо манило здалека,

Шо поїло козака, написали вилами я.

Не буду лопати кидати по черепах тих,

Буде плі тільки так, шоб нашу ціль не налякати.



Ми своє заберем, ми берем, все ще попереду, я вірю,

Шо за берег заженем це палюбе.

З нами буде сонце, а небо ніби концерт.

На феєрверк гонцем, полетіли плі.



Щоб в дорозі не сумувати,

Козак має заспівати.



Нумо, козаки по конях,

Нумо, козаки, гей!

Крадуть русаки наш сонях,

Крадуть русаки.



Нумо, козаки по конях,

Нумо, козаки, гей!

Крадуть русаки на сонях,

Крадуть русаки.



Козаки йдуть від Сяну до Дону,

Козаки несуть звитягу додому.

Козаки будуть в серці повсяк час,

Козаки живуть в кожному із нас!



Козаки йдуть від Сяну до Дону,

Козаки несуть звитягу додому.

Козаки будуть в серці повсяк час,

Козаки живуть в кожному із нас!

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