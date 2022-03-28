"Бійтеся, с**и":Леся Нікітюк презентувала пісню-тролінг про українську "біологічну зброю"

Українська ведуча Леся Нікітюк записала хіт про "біологічну зброю", взявши за основу улюблену мільйонами українську народну пісню "Сіла птаха". Це варто почути!

Зокрема, у новому варіанті пісні йдеться про птахів, які стали на захист України.

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У кавері від Лесі українська птаха прилетіла розпиляти новий вірус в Кремль. Виростили пташку західні вчені у таємних лабораторіях за Дніпром і чипували її. Згадала телеведуча і про гусей, які в небі таранять літаки. Та заспівала про горобців, які "серуть" градом на російську піхоту.

"Бійтеся, с**и, бо в нас "на Україні" навіть миша має звання", – співає українська телеведуча, звертаючись до росіян.

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