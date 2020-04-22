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Як звучить магнітне поле Землі: дивне відео

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Звуки магнітного поля Землі - фото 1
Звуки магнітного поля Землі

Науковці не припиняють дивувати своїми відкриттями щодо космосу, а цього разу зуміли записати "трек" магнітного поля нашої планети. Звучить дуже незвичайно!

Креативні учені записали "звуки" магнітного поля Землі, які вдалось зафіксувати супутнику місії BepiColombo. У рамках цього проєкту Європейське та Японське космічні агентства відправили два апарати до Меркурія.

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Під час одного з маневрів на шляху до найближчої до Сонця планети супутник записав величину індукційного магнітного поля Землі, а науковці перетворили це у звук.

Незвичайний трек вловив і момент, коли сам BepiColombo проходив крізь ударну хвилю магнітного поля. Таємнича мелодія з'явилась на офіційному профілі супутника в соцмережі Twitter.

"Привіт, Земляни! Я створив музику для вас! Не певен щодо правильної назви цієї пісні. Можливо, "Звук магнітного поля?". Як думаєте, звучить добре? Я записав це саме для вас завдяки моєму магнітометру".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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