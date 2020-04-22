Як звучить магнітне поле Землі: дивне відео

Науковці не припиняють дивувати своїми відкриттями щодо космосу, а цього разу зуміли записати "трек" магнітного поля нашої планети. Звучить дуже незвичайно!

Креативні учені записали "звуки" магнітного поля Землі, які вдалось зафіксувати супутнику місії BepiColombo. У рамках цього проєкту Європейське та Японське космічні агентства відправили два апарати до Меркурія.

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Під час одного з маневрів на шляху до найближчої до Сонця планети супутник записав величину індукційного магнітного поля Землі, а науковці перетворили це у звук.

Незвичайний трек вловив і момент, коли сам BepiColombo проходив крізь ударну хвилю магнітного поля. Таємнича мелодія з'явилась на офіційному профілі супутника в соцмережі Twitter.

"Привіт, Земляни! Я створив музику для вас! Не певен щодо правильної назви цієї пісні. Можливо, "Звук магнітного поля?". Як думаєте, звучить добре? Я записав це саме для вас завдяки моєму магнітометру".

Hello Earthlings! I made some music for you! I'm not sure about the right name for the song. Maybe 'The Sound of the Magnetic Field'? Do you think it's good? I recorded it just for you with the help of my magnetometer instrument built by@tuBraunschweig and @IWF_oeaw pic.twitter.com/PR0i0ghW6n — Bepi (@ESA_Bepi) April 21, 2020

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