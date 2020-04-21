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Учені показали моторошну візуалізацію зіткнення астероїда з Землею: відео

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Зіткнення астероїда з Землею - фото 1
Зіткнення астероїда з Землею / topwar

У мережі згадали відео, на якому показана симуляція зіткнення із Землею астероїда діаметром у 500 кілометрів, в результаті якого планета повністю руйнується. Ймовірне зіткнення відбувається в районі Тихого океану. Ролик з'явився на сторінці "Всесвіт" в Facebook.

На кадрах симуляції видно, як астероїд входить у низьку навколоземну орбіту і потім падає на Землю, завдаючи додаткові удари по поверхні планети. Вогняна буря огинає Землю, випаровуючи на своєму шляху все живе.

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Дослідники стверджують, що подібні зіткнення відбувалися принаймні шість разів за всю історію Землі. Водночас варто наголосити, що вченим поки не відомі об'єкти, які могли б викликати таке руйнування в найближчому майбутньому, зокрема, в космічних масштабах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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