Учені показали моторошну візуалізацію зіткнення астероїда з Землею: відео

У мережі згадали відео, на якому показана симуляція зіткнення із Землею астероїда діаметром у 500 кілометрів, в результаті якого планета повністю руйнується. Ймовірне зіткнення відбувається в районі Тихого океану. Ролик з'явився на сторінці "Всесвіт" в Facebook.

На кадрах симуляції видно, як астероїд входить у низьку навколоземну орбіту і потім падає на Землю, завдаючи додаткові удари по поверхні планети. Вогняна буря огинає Землю, випаровуючи на своєму шляху все живе.

І ще: На поверхні Марса знайшли "дракона": фотофакт

Дослідники стверджують, що подібні зіткнення відбувалися принаймні шість разів за всю історію Землі. Водночас варто наголосити, що вченим поки не відомі об'єкти, які могли б викликати таке руйнування в найближчому майбутньому, зокрема, в космічних масштабах.

Читайте також: У NASA показали нитки плазми в атмосфері Сонця: вражаючі кадри