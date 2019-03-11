Як звучить космос: нове відео NASA, яке дивує

У космічному агентстві NASA перетворили фото з телескопа Hubble на пісню космосу. Це варто почути!

Інженери NASA отримали нові знімки, зроблені на оптичний телескоп Hubble, що розміщується на орбіті Землі. Окрім того, що кадри дозволяють побільшити більше галактик та космічних об'єктів, світлину вдалось перетворити у своєрідне музичне відео.

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Річ у тому, що науковці дали кожному об'єкту властивості музичних інструментів, тому разом вони утворюють незвичайну пісню.

"Кілька зірок ближче до Землі яскраво світять на передньому плані, в той час як масивне скупчення галактик розташувалося в центрі зображення; це величезна колекція, можливо, тисяч галактик в одному місці", – додають науковці, яким вдалось озвучити невеличкі галактики та зірки короткими звуками, а більші галактики – складними нотами. Зацініть!

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