Як звучить ембріон: музичний лейбл випустить альбом, записаний дитиною в утробі матері

Люка Юпанкі всього один рік, але вона вже має власний музичний альбом. Вона – найоригінальніший музикант планети, адже виконувала музику ще навіть не народившись – в лоні матері.

"Звуки ненародженої" – це сама сутність життя в її космічному вигляді. Це альбом, створений дівчинкою ще до того, як вона побачила денне світло, до того, як зробила перший ковток повітря. Це повідомлення, яке прийшло з іншого виміру, паралельного нашому існуванню", – описує майбутній альбом лейбл SacredBonesRecords.

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Думка створити щось дивовижне з'явилася у батьків маленької Люки, коли вони дізналися про вагітність. Її батько і мати музиканти, Елізабет Харт – вокалістка та гітаристка рок-бенду Psychic Ills, а батько Іван Діаз Мате – музичний продюсер. Вони створили сімейну традицію, яка дозволяла їм стати ближче з ще ненародженою дитиною. Вони підключали MIDI-пристрій, який трансформував вібрації у звук, до живота Елізабет, і дозволяли звукам, які надходили від Люки, перетворюватися на своєрідну медитацію, яка захоплювала їх в стан трансу і об'єднувала. Після п'яти таких сеансів, кожен довжиною в годину, вони почали формувати альбом. в основному звуки залишилися в своїй первісній формі, деякі були відредаговані мікшером, але батьки змогли зберегти послання дочки в її самобутній формі.

Реліз альбому "Звуки ненародженої" запланований на 2 квітня, на сайті лейблу написано, що він буде доступний тільки за попереднім замовленням і випущений в кількості всього 450 копій.

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